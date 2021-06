Arzens Arzens Arzens, Aude LES JEUDIS EN MALEPERE – DOMAINE ROSE ET PAUL Arzens Arzens Catégories d’évènement: Arzens

Arzens Aude Arzens Tout l’été en juillet et août, vous avez rendez-vous tous les jeudis chez les vignerons du territoire pour passer un moment convivial et pour découvrir l’AOC Malepère.

Au programme : dégustations, restauration, animation ! 8 dates – 21 domaines – 21 soirées. Au Domaine Rose et Paul de 18 H à 23 H Au programme :

Groupe de Rock Anglais en Live

Planche de tapas des producteurs de la région Occitanie (foie gras, huîtres, fromage de chèvre, cargolade, …)

et bien-sûr le vin du Domaine.

Verre de dégustation: 2€

