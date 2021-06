Alaigne Alaigne Alaigne, Aude LES JEUDIS EN MALEPERE – DOMAINE GIRARD Alaigne Alaigne Catégories d’évènement: Alaigne

Alaigne Aude Alaigne EUR 2 Tout l’été en juillet et août, vous avez rendez-vous tous les jeudis chez les vignerons du territoire pour passer un moment convivial et pour découvrir l’AOC Malepère.

Au programme : dégustations, restauration, animation ! 8 dates – 21 domaines – 21 soirées. Au Domaine Girard de 19 H à 23 H Soirée animée avec un concert Jazz, restauration sur place à l’ombre du sous-bois. Entrée gratuite et sans réservation, Achat de verre : 2€. contact@domaine-girard.eu https://www.facebook.com/lesjeudisenmalepere/ dernière mise à jour : 2021-06-25 par

