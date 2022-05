Les jeudis en fête : “Les sapeurs sanglés” de la Cie Les Sanglés

2022-07-21 – 2022-07-21 Le plan vigipompier est déclenché. Les trois Sapeurs Sanglés, unité d’élite de formation de pompiers volontaires, interviennent en ville. Leur mission : former des pompiers de proximité.

Après une formation intensive, les volontaires recrutés dans le public passent à l’action… Le plan vigipompier est déclenché. Les trois Sapeurs Sanglés, unité d’élite de formation de pompiers volontaires, interviennent en ville. Leur mission : former des pompiers de proximité.

Après une formation intensive, les volontaires recrutés dans le public passent à l'action…

