Les jeudis en fête : « Je te vois » de la B-Side Company La Clayette, 12 août 2021-12 août 2021, La Clayette.

Les jeudis en fête : « Je te vois » de la B-Side Company 2021-08-12 – 2021-08-12 Place de l’Hôtel de Ville Place Rambuteau

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette

B-Side Company présente son spectacle « Je te vois » !

Quatuor de portés acrobatiques

A travers les portées acrobatiques et une voix qui nous accompagne, découvrons le monde intérieur d’une femme, révélant le jeu de ses émotions et de ses ombres colorées.

Une valse à quatre qui mélange cirque et théâtre, pour un spectacle dynamique et polyvalent, partant à la découverte du monde intérieur de l’être humain.

Avec : Berna Huidobro, Elisa Strabioli, Tim Belime et Thibaud Thevenet

+33 3 85 28 02 98 https://www.mairie-laclayette.fr/jeudis-en-fete

