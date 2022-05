Les Jeudis En-chantés du Marché d’Iffendic – VINCENT PREMEL

Les Jeudis En-chantés du Marché d'Iffendic – VINCENT PREMEL, 21 juillet 2022

Tous les jeudis en juillet, le marché d'Iffendic s'anime ! Place aux jeudis En-chantés du Marché ! À partir de 18h, le marché sera bercé au son de la musique. Restauration sur place. VINCENT PREMEL nVincent Prémel chante sa bourlingue, ses voyages et ses rencontres autour de ses deux albums Fleurs de béton et Un café, une bière ou un tour du monde . Au gré des chansons composées ou récoltées, il dessine la bande originale de sa vie. 100% gratuit

