Les Jeudis En-chantés du Marché d'Iffendic – TUE TÊT Iffendic, 30 juin 2022

Les Jeudis En-chantés du Marché d’Iffendic – TUE TÊT Iffendic

2022-06-30 – 2022-06-30

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tous les jeudis en juillet, le marché d’Iffendic s’anime ! Place aux jeudis En-chantés du Marché ! À partir de 18h, le marché sera bercé au son de la musique. Restauration sur place. nTUE TÊT nAprès avoir tourné en solo, son accordéon en bandoulière, le Fieffé Fou (alias François Colléaux) revient en duo avec le violoniste Jakez Lesire. Avec leur nouveau projet Tue-Têt, ils revisitent des chansons, poésies brutes, à la Léo Ferré ou Allain Leprest, sur des envolées véloces de violon et de boucles, ostinatos répétitifs, qui laissent la part belle au chant. Un étrange mélange de puissance et de fragilité. Tue-Têt mêle le grave intense de l’accordéon et la légèreté dansante du violon. 100% gratuit

+33 2 99 09 70 16

Iffendic

