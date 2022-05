Les Jeudis En-chantés du Marché d’Iffendic – MANIVEL’ SWING, 21 juillet 2022, .

Les Jeudis En-chantés du Marché d’Iffendic – MANIVEL’ SWING

2022-07-21 – 2022-07-21

Tous les jeudis en juillet, le marché d’Iffendic s’anime ! Place aux jeudis En-chantés du Marché ! À partir de 18h, le marché sera bercé au son de la musique. Restauration sur place. MANIVEL’ SWING nPartez pour un voyage dans le temps entre poésie et romantisme canaille d’hier à aujourd’hui… un tour de chant pour toutes les générations ! Installé en Bretagne, Sylvain Lioté-Stasse a grandi dans le quartier latin à Paris, du côté de la rue Mouffetard et de la Contrescarpe. Avec son orgue barbare en bandoulière, il rend hommage aux chansons “qui apportent un sens à la vie . Avec Morgane Le Cuff, sa comparse harpiste depuis 10 ans, son répertoire s’est bien agrandi et on se prend à naviguer vers le jazz, la musique irlandaise et quelques chansons plus actuelles , voire pop ! 100% gratuit

