2022-07-07 – 2022-07-07

Tous les jeudis en juillet, le marché d’Iffendic s’anime ! Place aux jeudis En-chantés du Marché ! À partir de 18h, le marché sera bercé au son de la musique. Restauration sur place. nLES REPRISEUSES DE L’OUEST nC’est deux voix qui font surgir du passé ces mélodies que l’on connaît tous et qui nous collent à la peau. C’est aussi de la reprise de chanson française comme vous n’avez jamais vu, avec beaucoup de bonne humeur, des grimaces derrière les sanglots, de l’humour caché dans les dentelles nMais surtout et toujours, avec beaucoup de tendresse.. & DE RETOUR SUR TERRE ! nDes défis et énigmes. nLe Lutin Lunettes rencontre les badauds et s’amuse avec eux ! Vous devrez réussir ses défis et répondre à ses énigmes. Serez-vous à la hauteur ? 100% gratuit

