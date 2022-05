Les Jeudis En-chantés du Marché d’Iffendic – LE BAL FLOCH, 14 juillet 2022, .

Les Jeudis En-chantés du Marché d’Iffendic – LE BAL FLOCH

2022-07-14 – 2022-07-14

Tous les jeudis en juillet, le marché d’Iffendic s’anime ! Place aux jeudis En-chantés du Marché ! À partir de 18h, le marché sera bercé au son de la musique. Restauration sur place. LE BAL FLOC’H nLe bal Floch est un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps…C’est ce petit bal, perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. On y fait la part belle à la bastringue à des danses chaloupées, et à des musiques trad de tous horizons. De la gavotte de Pier Min, à la bourrée de Bouscatel, la biguine de Stellio, en passant par le zydeco de Buckweat, la coladeira de Cesaria, la valse de Tony Murena ou les tangos et belles milongas de Pichuco, Les Etablissements FLOCH ne seront pas avares sur le Mambo ! Hélène Jacquelot : chant / Yves Marie Berthou : Batterie de percussions. nErwan Lhermenier : Clarinettes et feuille de lierre / Jean Le Floc’h : Accordéon, sifflet n100% gratuit

