Iffendic Iffendic Iffendic, Ille-et-Vilaine Les Jeudis En-chantés du Marché d’Iffendic Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Les Jeudis En-chantés du Marché d’Iffendic Iffendic, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Iffendic. Les Jeudis En-chantés du Marché d’Iffendic 2021-07-01 – 2021-07-01

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic Tous les jeudis en juillet, le marché d’Iffendic s’anime ! Place aux jeudis « en-chantés » ! A partir de 18h, le marché sera bercé au son de la musique. Restauration sur place. – 1er juillet : Duo So Beat (jazz, swing)

– 8 juillet : Kasper et son Piano Mobile (pianiste)

– 15 juillet : Fanfare Zygomates (fanfare)

– 22 juillet : Crusson & Co’ (musique bretonne) +33 2 99 09 70 16 Tous les jeudis en juillet, le marché d’Iffendic s’anime ! Place aux jeudis « en-chantés » ! A partir de 18h, le marché sera bercé au son de la musique. Restauration sur place. – 1er juillet : Duo So Beat (jazz, swing)

– 8 juillet : Kasper et son Piano Mobile (pianiste)

– 15 juillet : Fanfare Zygomates (fanfare)

– 22 juillet : Crusson & Co’ (musique bretonne) dernière mise à jour : 2021-06-28 par OT – Lac de Trémelin

Détails Catégories d’évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Iffendic Adresse Ville Iffendic lieuville 48.1304#-2.03707