Indre-et-Loire Chinon 10.5 10.5 EUR Venez rencontrer les vignerons de l’AOC Chinon dans le cadre exceptionnel de la Forteresse.

Un moment de partage avec des producteurs passionnés qui vous expliqueront les particularités de leur terroir et vous feront déguster leurs produits.

Tous les jeudis, l’après-midi du 13/07 au 31/08. forteressechinon@departement-touraine.fr +33 2 47 93 13 45 http://www.forteressechinon.fr/ Stevens Frémont

