Lourdes 65100 “L’Horrible Compagnie” vous propose une nouvelle soirée théâtrale, jeudi 2 juin 2022 à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes, pour une représentation de la pièce : “Sac de fille(s), grand déballage public”. Tarifs :

– 10 € : plein tarif

– Demi tarif pour les jeunes de 12 à 18 ans et étudiants

culture@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 54 57

