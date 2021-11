Les jeudis du théâtre : “De la grappe au gosier” Lourdes, 4 novembre 2021, Lourdes.

Les jeudis du théâtre : “De la grappe au gosier” LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes

2021-11-04 – 2021-11-04 LOURDES Avenue Maréchal Foch

Lourdes 65100

La Compagnie Caravelle sera l’invitée de cette nouvelle soirée théâtrale, jeudi 04 novembre à 20h30 au Palais des Congrès, pour une représentation de sa pièce : “De la Grappe au Gosier”

Prévu comme un spectacle musical et poétique autour du vin, «De la grappe au gosier» va vite se transformer en conférence loufoque à cause d’un oenolgue capricieux qui ne suivra rien de ce qui aura été prévu. Le musicien l’accompagnant, livré à lui même, devra alors user de toute son ingéniosité et de sa patience pour suivre cette improvisation drôlatique et déjantée.

Tarifs :

– 10 € : plein tarif

– Demi tarif pour les jeunes de 12 à 18 ans et étudiants

– Gratuit pour les – de 12 ans et personnes en situation de handicap

Pass sanitaire obligatoire.

culture@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 54 57 https://www.lourdes.fr/culture-sport-loisirs/agenda-des-manifestations/1583-les-jeudis-du-theatre?date=2021-11-04-20-30

