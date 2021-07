Guebwiller Guebwiller Guebwiller, Haut-Rhin Les jeudis du terroir Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Les jeudis du terroir 2021-08-05 19:00:00 – 2021-08-05 22:00:00

Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller Jeudi du Terroir le Jeudi 5 Aout au Parc de la Marseillaise. Groupe Folklorique Kunkelstub de Gueberschwihr Orchestre Tony Peverri Calèche, clown Bigoudi, ânes pour les enfants, exposants traiteur Boenlesgrab +33 6 82 33 74 72 Jeudi du Terroir le Jeudi 5 Aout au Parc de la Marseillaise. Groupe Folklorique Kunkelstub de Gueberschwihr Orchestre Tony Peverri Calèche, clown Bigoudi, ânes pour les enfants, exposants traiteur Boenlesgrab dernière mise à jour : 2021-07-25 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival

