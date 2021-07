Les Jeudis du SunSka Domaine de Nodris, 29 juillet 2021, Vertheuil.

Les Jeudis du SunSka

du jeudi 29 juillet au jeudi 26 août à Domaine de Nodris

[http://www.sunska.fr](http://www.sunska.fr)N SKA ? Pas de SunSka festival cet été mais nous ne pouvons nous résoudre à vivre un été « vide » de musique, et sans vous. Alors ça y est on est prêt ! Rendez-vous les jeudis du 08 Juillet jusqu’au 26 Août 2021 de 19h à 22h ! ☀️ en plein cœur du médoc sur le Domaine Départemental de Nodris ? Dans un cadre privilégié et une ambiance conviviale on reprend le concept qui vous avait tant plu l’année dernière : une scène, une formule artistique légère, de bons produits locaux à boire et à manger, tout ça confortablement installés, entre amis, dans nos transats ou nos salons de jardin. Et si vous préférez danser, et bien vous le pourrez aussi ! ⚠️ Attention les places sont limitées ! Pensez à réserver vite votre billet pour en profiter ! Lien billetterie : [https://bit.ly/3zayJk4](https://bit.ly/3zayJk4) ? BILLETTERIE : ➤Demi-tarif pour les moins de 10 ans ➤Tarif groupe à 10 pers = 9 payantes + 1 offerte / 20 pers = 18 payantes + 2 offertes, etc… ➤Du 08/07 au 29/07 et du 09/09 au 16/09 10€ tarif public unique préventes et guichet ➤Du 05/08 au 26/08 15€ tarif public préventes 20€ tarif public guichet ? LES DATES ET LA PROGRAMMATION ? ? Jeudi 08 juillet : Ryon (acoustique) + Alam (acoustique) ? Jeudi 15 juillet : Bafang + Dirtsa (Lauréate du prix Pernod Ricard Live Music 2021) ? Jeudi 22 juillet : Bongeziwe Mabandla + Conférence en partenariat avec l’association Ici c’est Cool ? Jeudi 29 juillet : João Selva + Cheikh Ibra Fam ? Jeudi 05 août : Clinton Fearon (acoustique) + Jamesty ? Jeudi 12 août : Biga*Ranx + Daman ? Jeudi 19 août : Mezerg + Waagal ? Jeudi 26 août : Franck & Damien + Invité ➤ Infos pratiques : ? HORAIRES : De 19h à 22h ? ADRESSE : Domaine de Nodris, 100 rue du Maquis 33180 Vertheuil France ➡️ ACCÈS : ? En voiture : le Domaine se situe à 60km au Nord de Bordeaux. Depuis la Rocade prendre la sortie 8 et la D215 direction Lesparre. ? En bus : ligne 703 Bordeaux – Lesparre ? En train : ligne Bordeaux Saint Jean – Le Verdon – arrêt Lesparre ou Pauillac ☎INFOLINE : [info@sunska.fr](mailto:info@sunska.fr) Tel : +33 (0)5 56 09 10 20 www.sunska.fr ?? Buvette et restauration sur place ! Port du masque et distanciation sociale obligatoire ? Pass Sanitaire en vigueur : – un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet comprenant les 2 doses) – ou un test PCR/Antigénique négatif (de moins de 48h) – ou un certificat de rétablissement de la COVID-19 (test PCR/RT datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois) Sont citées ci-dessous les pharmacies voisines qui pratiquent des tests antigéniques sur des personnes asymptomatiques (en plus de la vente d’autotests). – Cissac – pharmacie Agussan : sur RDV par téléphone au 05 56 59 56 40 – Pauillac – pharmacie Pouyalet : sur RDV via Doctolib // attention, parfois 1 semaine de délai – Pauillac – pharmacie du centre : sur RDV par téléphone 05 56 59 01 46 (on peut diriger ceux qui demandent pour demain vers cette pharmacie car ils m’ont dit avoir des places dispos) – Lesparre – pharmacie Meignie : sur RDV par téléphone au 05 56 41 98 15 // attention, parfois 1 semaine de délai. > Suivez-nous sur nos réseaux FACEBOOK ➤[https://www.facebook.com/sunskafestivalofficial](https://www.facebook.com/sunskafestivalofficial) INSTAGRAM ➤[https://www.instagram.com/sunskafestival/](https://www.instagram.com/sunskafestival/) TWITTER ➤[https://twitter.com/SunSkaFestival](https://twitter.com/SunSkaFestival) YOUTUBE ➤[https://www.youtube.com/user/musicaction1](https://www.youtube.com/user/musicaction1)

Préventes

RDV tous les jeudis du 08/07 au 26/08 au Domaine de Nodris, à Vertheuil dans le Médoc !

Domaine de Nodris Vertheuil Vertheuil Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T17:00:00 2021-07-29T22:00:00;2021-08-05T17:00:00 2021-08-05T22:00:00;2021-08-12T17:00:00 2021-08-12T22:00:00;2021-08-19T17:00:00 2021-08-19T22:00:00;2021-08-26T17:00:00 2021-08-26T22:00:00