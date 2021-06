Les Jeudis du Sun Ska Domaine de Nodris, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vertheuil.

Pas de SunSka festival cet été mais nous ne pouvons nous résoudre à vivre un été « vide » de musique, et sans vous. Alors ça y est on est prêt ! Rendez-vous **les jeudis du 8 juillet jusqu’au 16 septembre 2021** de 19h à 22h ! Dans un cadre privilégié et une ambiance conviviale on reprend le concept qui vous avait tant plu l’année dernière : une scène, une formule artistique légère, de bons produits locaux à boire et à manger, tout ça confortablement installés, entre amis, dans nos transats ou nos salons de jardin. Et si vous préférez danser, et bien vous le pourrez aussi ! Attention les places sont limitées ! Pensez à réserver vite votre billet pour en profiter ! Lien billetterie : [[https://bit.ly/3zayJk4](https://bit.ly/3zayJk4)](https://bit.ly/3zayJk4) BILLETTERIE ➤Demi-tarif pour les moins de 10 ans ➤Tarif groupe à 10 pers = 9 payantes + 1 offerte / 20 pers = 18 payantes + 2 offertes, etc… ➤Du 08/07 au 29/07 et du 09/09 au 16/09 10€ tarif public unique préventes et guichet ➤Du 05/08 au 26/08 15€ tarif public préventes 20€ tarif public guichet LES DATES ET LA PROGRAMMATION Jeudi 08 juillet : Ryon (acoustique) + Alam (acoustique) Jeudi 15 juillet : Bafang + Dirtsa (Lauréate du prix Pernod Ricard Live Music 2021) Jeudi 22 juillet : Bongeziwe + Rencontre/Débat Jeudi 29 juillet : João Selva + Cheikh Ibra Fam Jeudi 05 août : Clinton Fearon (acoustique) + Jamesty Jeudi 12 août : Biga*Ranx + Daman Jeudi 19 août : Mezerg + Waagal Jeudi 26 août : HK-Petite Terre + Invité Jeudi 09 septembre : 100% Médoc > Les Autres + Sheyenne River Jeudi 16 septembre : Franck & Damien + De Grands Enfants INFORMATIONS PRATIQUES HORAIRES : De 19h à 22h ADRESSE : Domaine de Nodris, 100 rue du Maquis 33180 Vertheuil – Sainte Croix Du Mont ACCÈS : En voiture : le Domaine se situe à 60km au Nord de Bordeaux. Depuis la Rocade prendre la sortie 8 et la D215 direction Lesparre. En bus : ligne 703 Bordeaux – Lesparre En train : ligne Bordeaux Saint Jean – Le Verdon – arrêt Lesparre ou Pauillac INFOLINE : [[info@sunska.fr](mailto:info@sunska.fr)](mailto:info@sunska.fr) | Tel : +33 (0)5 56 09 10 20 | [www.sunska.fr](http://www.sunska.fr) Buvette et restauration sur place ! PAS DE PASS SANITAIRE Port du masque et distanciation sociale obligatoire

