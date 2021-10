Les Jeudis Du Rock : FABULOUS SHEEP + PARPAING PAPIER + OSLO TROPIQUE Le Metronum, 16 décembre 2021, Toulouse.

Les Jeudis Du Rock : FABULOUS SHEEP + PARPAING PAPIER + OSLO TROPIQUE

Le Metronum, le jeudi 16 décembre à 19:00

**Les Jeudis Du Rock : FABULOUS SHEEP + PARPAING PAPIER + OSLO TROPIQUE** ————————————————————————- _[Rock]_ FABULOUS SHEEP ————– Rassemblés autour des hymnes incandescents de Joy Division, du Velvet Underground, des Libertines et des Clash, les membres de [**Fabulous Sheep**](https://www.fabuloussheep.com/) portent depuis six années une identité rock authentique et contestataire, qui dans sa frénésie communicative ne renie jamais son sens de la mélodie. Trois ans après la sortie de son dernier EP “Kids are back” et avec plus de 250 dates au compteur dont des passages très remarqués aux Trans Musicales et au festival This Is Not a Love Song, l’ambitieuse formation rock ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. Depuis,le quintette français s’est consacré pleinement à l’écriture de son long format. Un premier album qui compte bien laisser sa marque, son empreinte, sur le rock made in France. Et ça en jette à l’image des collages peinturés de sa pochette ! Mêlant la rage du punk à l’intrépidité du rock, l’accroche mélodique d’une pop passionnée à la gravité du blues, les quatorze pistes du premier album de [**Fabulous Sheep**](https://www.facebook.com/fabuloussheep/) sont à l’image de ses performances scéniques : une œuvre vibrante, vive,brûlante et sans retenue. Parfait pour embraser l’étendard du rock pour les années à venir ! [[https://www.youtube.com/watch?v=1fogCvFhl70](https://www.youtube.com/watch?v=1fogCvFhl70)](https://www.youtube.com/watch?v=1fogCvFhl70) PARPAING PAPIER ————— Formé à Nantes début 2019, autour de Martin (Kiemsa, Dancefloor Disaster…), [**ParPaing PaPier**](https://www.facebook.com/parpaingpapier/) n’est pas vieux mais roule vite. Après un premier EP « Tester des casques » et un premier clip très bien accueilli par la critique et le public, le groupe enchaîne une trentaine de concerts et une tournée à Hong Kong & Macao.Là où d’autres évitent l’obstacle, PP/PP saute à pieds joints dans la langue française, avec audace et légèreté. Les textes surréalistes, sensibles ou délicieusement absurdes s’habillent de Guitares Rock et de Mélodies Pop pour se visser dans vos têtes à tout jamais !La famille Papier compte 4 membres : Martin (chant/cascades), Clothilde (guitare), Fabrice (basse) et Corentin (batterie). Et tou.te.s chantent ! Leurs harmonies vocales sont des hymnes à scander ensemble, qui marquent les esprits “Dur comme un Parpaing, fin comme du Papier”.Leur premier album « Croire au printemps » (sortie juin 2021) annonce une énergie brute, live, portée par des titres évocateurs « Entrée Plat Décès », « Tempête je T’Aime », « Malade Menthol » …À l’opposé d’un rock snobinard et pompeux, un son généreux, actuel et puissant ! [https://www.youtube.com/watch?v=4QI_hq9JVzU](https://www.youtube.com/watch?v=4QI_hq9JVzU) OSLO TROPIQUE ————- [OsloTropique](https://www.facebook.com/OsloTropiqueRock) sonne comme un oxymore. Climatique bien sûr mais c’est aussi un oxymore artistique : Le Rock inde et le français ont toujours semblé irréconciliables et pourtant ils l’ont fait ! Des riffs ricains, des guitares tendues, voire totalement noise, des textes fins et nécessaires, qui flirtent avec un esprit garage. Le groupe empreinte au Queens of Stone age, Eiffel, Elastica ou autre Artics Monkeys leurs couleurs pour peindre son propre étendard. Un drapeau, comme un écho sans voile à l’actualité́ climatique et consumériste. Brute et nerveuse, la musique porte en elle l’urgence. L’urgence d’une humanité qui s’interroge sur sa propre fin, qui se demande ce qui a merdé ? On avait oublié que tout ce que le rock a d’abrasif vient du vent de la révolte. [[https://www.youtube.com/watch?v=GaZcYREspUM](https://www.youtube.com/watch?v=GaZcYREspUM)](https://www.youtube.com/watch?v=GaZcYREspUM) — **Billetterie (7€ / 9€) :** [**[https://lesjeudisdurock.festik.net/FabulousSheep-ParpaingPapier-OsloTropique/1](https://lesjeudisdurock.festik.net/FabulousSheep-ParpaingPapier-OsloTropique/1)**](https://lesjeudisdurock.festik.net/FabulousSheep-ParpaingPapier-OsloTropique/1) **Evénement Facebook :** [**[https://www.facebook.com/events/583292999487442](https://www.facebook.com/events/583292999487442)**](https://www.facebook.com/events/583292999487442) Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse



