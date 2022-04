Les Jeudis du Pin Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras Catégories d’évènement: 61310

Les Jeudis du Pin Le Pin-au-Haras, 16 juin 2022, Le Pin-au-Haras. Les Jeudis du Pin Haras national du Pin Carrière de la Poste Le Pin-au-Haras

2022-06-16 15:30:00 – 2022-06-30 Haras national du Pin Carrière de la Poste

Le Pin-au-Haras 61310 Les Jeudis du Pin : spectacle équestre en extérieur Le Jeudi du Pin, l’incontournable représentation équestre où se succèdent démonstrations de dressage de chevaux et autres numéros aux multiples disciplines. Chaque jeudi, dès le mois de juin, c’est un rendez-vous très attendu par nos visiteurs. Des chevaux en liberté, de la voltige et du saut d’obstacles font de ce spectacle une présentation très complète de l’art équestre. Le défilé d’attelage est composé de la collection historique des voitures hippomobiles et mené par les agents du Haras, vêtus de leur habit rouge, clôture cette représentation avec panache et élégance, dans la majestueuse cour d’honneur du Haras du Pin. Les 2 premiers jeudis de juin et les 2 derniers de septembre, le spectacle est au manège d’Aure suivi de la présentation d’attelages dans la cour d’honneur.

Durée 1h15. Haras national du Pin Carrière de la Poste Le Pin-au-Haras

