Les jeudis du Patrimoine -Visites guidées de Clamecy Clamecy, 24 juin 2021

Départ Office de Tourisme de Clamecy 9 Rue du Grand Marché

Clamecy 58500 Clamecy

Chaque été, suivez le guide de la Société Scientifique et Artistique, à travers les rues de Clamecy, dans le cadre des visites guidées des Jeudis du Patrimoine. Enrichies d’anecdotes & de lectures.

Trois thèmes de visite vous sont proposés chaque été :

« Clamecy : au cœur de son histoire » (1 juillet, 22 juillet, 12 août et 09 septembre),

« Le flottage & la route fluviale jusqu’à Paris » (08 juillet, 29 juillet, 19 août et 02 septembre),

« A la rencontre de Clamecycois illustres » (24 juin, 15 juillet, 05 août et 26 août).

Départ : 15h (ou 10h les 24 juin, 8 juillet et 12 août), de l’office de tourisme – Bureau de Clamecy

Durée : 1h30

Inscription gratuite (nombre de place limité) au 03 86 27 02 51.

Port de masque obligatoire à partir de 11 ans (non fourni).

accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr +33 3 86 27 02 51 https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/

