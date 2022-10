Les jeudis du numérique Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-10-13 14:00:00 – 2022-10-13 16:00:00

Ille-et-Vilaine Pleurtuit Le numérique est présent au quotidien. Venez tester vos connaissances. Auto-évaluation, utilisation de PIX, évaluer progressivement avec les bons clics. conseillere.numerique@cote-emeraude.fr +33 7 63 09 26 67 Communauté de communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit

