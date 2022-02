Les jeudis du numérique Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Arès Gironde Un atelier pour débutants afin qu’internet et le numérique n’aient plus de secrets pour vous ! Thèmes :

– 14 avril : internet pratique, les ressources numériques de Biblio Gironde

– 19 mai : @ vos questions !*

+33 5 57 70 45 80

