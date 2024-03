Les Jeudis du Muséum – Crime environnemental : ça se passe près de chez vous Muséum de Toulouse Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

Conférence « Jeudis du Muséum » gratuite à l’Auditorium du Muséum le 4 avril.

Vous pensez que le crime environnemental désigne principalement le braconnage d’ivoire africain ou de pangolin asiatique ?

Pourtant, moins médiatique, le trafic d’espèces protégées, de déchets, ou la contrebande de ressources naturelles sont organisés par des réseaux clandestins sur notre territoire. Près de chez vous. Savez-vous qu’en France métropolitaine une espèce protégée par la convention internationale de Washington fait l’objet d’un trafic international afin d’être revendue au prix de 30 000 euros le kilo au Japon ? Il s’agit de la civelle, l’alevin de l’anguille. Et Avez-vous connaissance de l’existence de trafics de produits phytosanitaires ?

Réseau, corruption, blanchiment… Quels sont les principaux acteurs et bénéficiaires de la criminalité environnementale ? Quels moyens juridiques, technologiques et humains sont mis en place pour lutter contre ces prédateurs du vivant qui menacent directement nos écosystèmes et notre santé ?

Un rendez-vous à deux voix pour découvrir l’éco-mafia, la quatrième source de revenus criminels, après les stupéfiants, la contrefaçon et la traite d’êtres humains. Probablement la première source de financement des groupes armés et terroristes.

Intervenants :

Rencontre avec Thierry Colombié , docteur en sciences économiques, expert de la criminalité organisée en France, scénariste et auteur de Polar vert (Milan), une série de romans écologiques.

, docteur en sciences économiques, expert de la criminalité organisée en France, scénariste et auteur de Polar vert (Milan), une série de romans écologiques. Et le général Sylvain Noyau, Directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), chef du CESAN (Commandement pour l’Environnement et la Santé), créé le 1er juillet dernier 2023.

Date et horaire :

Jeudi 4 avril, de 18h30 à 20h

+ d’infos :

Accès libre et gratuit dans l’Auditorium, sans inscription

Durée : 1h30

Accès pour personne à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum

