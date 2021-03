Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LES JEUDIS DU MUSEUM: AU-DELÀ DU RÉEL : ÉSOTÉRISME ET PRATIQUES OCCULTES EN FRANCE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LES JEUDIS DU MUSEUM: AU-DELÀ DU RÉEL : ÉSOTÉRISME ET PRATIQUES OCCULTES EN FRANCE, 6 mai 2021-6 mai 2021, Toulouse. LES JEUDIS DU MUSEUM: AU-DELÀ DU RÉEL : ÉSOTÉRISME ET PRATIQUES OCCULTES EN FRANCE 2021-05-06 18:30:00 – 2021-05-06 AUDITORIUM 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse Haute-Garonne Cet événement est susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire. Depuis les années 1960, le discours ésotérique gagne en popularité dans la culture française. Elle en devient presque un élément tout à fait «ordinaire», à même de faire parfois jeu égal avec le discours scientifique. Comment comprendre la réception de ces nouvelles interprétations du monde qui mêlent science, magie et spiritualité ? Par Damien Karbovnik, enseignant-chercheur en Histoire des religions à l’Université de Strasbourg. Auteur de la thèse L’ésotérisme grand public : le Réalisme Fantastique et sa réception. Contribution à une sociologie de l’occulture. RDV sur place à l’Auditorium du Museum de Toulouse. Retrouvez le programme complet des Jeudis du Muséum sur: www.museum.toulouse.fr En écho à l’exposition « Magies – Sorcelleries », les Jeudis du Muséum vous invitent aux frontières du réel, pour des rencontres sans trucage avec experts et chercheurs. En écho à l’exposition « Magies – Sorcelleries », les Jeudis du Muséum vous invitent aux frontières du réel, pour des rencontres sans trucage avec experts et chercheurs. Cet événement est susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire. Depuis les années 1960, le discours ésotérique gagne en popularité dans la culture française. Elle en devient presque un élément tout à fait «ordinaire», à même de faire parfois jeu égal avec le discours scientifique. Comment comprendre la réception de ces nouvelles interprétations du monde qui mêlent science, magie et spiritualité ? Par Damien Karbovnik, enseignant-chercheur en Histoire des religions à l’Université de Strasbourg. Auteur de la thèse L’ésotérisme grand public : le Réalisme Fantastique et sa réception. Contribution à une sociologie de l’occulture. RDV sur place à l’Auditorium du Museum de Toulouse. Retrouvez le programme complet des Jeudis du Muséum sur: www.museum.toulouse.fr

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse AUDITORIUM 35 Allées Jules-Guesde Ville Toulouse