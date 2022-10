Les jeudis du musée : Saint-Etienne martyr de la Cité

Les jeudis du musée : Saint-Etienne martyr de la Cité, 24 novembre 2022, . Les jeudis du musée : Saint-Etienne martyr de la Cité



2022-11-24 – 2022-11-24 Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

jeudi 24 novembre à 12h30 : Beaux-arts : Saint-Etienne martyr de la Cité par Barbara Sibille

entrée libre et gratuite jeudi 24 novembre à 12h30 : Beaux-arts : Saint-Etienne martyr de la Cité par Barbara Sibille.

Entrée libre et gratuite dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville