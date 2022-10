Les jeudis du musée : L’art culinaire contre les arts de la table, 17 novembre 2022, .

Les jeudis du musée : L’art culinaire contre les arts de la table



2022-11-17 – 2022-11-17

EUR 4 6 Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

jeudi 10 novembre à 12h30 : Arts décoratifs : L’art culinaire contre les arts de la table par Jean-Charles Hameau conservateur du Musée National Adrien Dubouché.

En partenariat avec le Musée National Adrien Dubouché et le festival du Livre Gourmand de Périgueux (18-19 et 20 novembre)

Entrée libre et gratuite

