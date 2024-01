Les jeudis du musée Jane Poupelet Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux, jeudi 7 mars 2024.

Les jeudis du musée Jane Poupelet Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux Dordogne

jeudi 7 mars de 12h30 à 13h Jane Poupelet par Isabelle Maleyre (dans le cadre du mois des Droits des femmes).

entrée gratuite

Faites une pause musée en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-03-07 13:00:00

fin : 2024-03-07 18:00:00



