Les jeudis du musée : Gaston Chaissac (1910-1964), peintre rustique moderne Périgueux, 5 mai 2022, Périgueux.

Les jeudis du musée : Gaston Chaissac (1910-1964), peintre rustique moderne Périgueux

2022-05-05 – 2022-05-05

Périgueux 24000

EUR 4 6 Faites une « pause musée » en dévorant des yeux une œuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Jeudi 5 mai de 12h30 à 13h00 – ENTRÉE GRATUITE

30 minutes pour découvrir Gaston Chaissac (1910-1964), peintre rustique moderne par Barbara Sibille.

Renseignements : Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord – 22 cours Tourny – 24000 Périgueux – 05 53 06 40 70 – maap@perigueux.fr.

Jeudi 5 mai de 12h30 à 13h00 – ENTRÉE GRATUITE

30 minutes pour découvrir Gaston Chaissac (1910-1964), peintre rustique moderne par Barbara Sibille.

Renseignements : Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord – 22 cours Tourny – 24000 Périgueux – 05 53 06 40 70 – maap@perigueux.fr.

+33 5 53 06 40 70

Faites une « pause musée » en dévorant des yeux une œuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Jeudi 5 mai de 12h30 à 13h00 – ENTRÉE GRATUITE

30 minutes pour découvrir Gaston Chaissac (1910-1964), peintre rustique moderne par Barbara Sibille.

Renseignements : Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord – 22 cours Tourny – 24000 Périgueux – 05 53 06 40 70 – maap@perigueux.fr.

©maap

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-03-18 par