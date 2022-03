Les jeudis du domaine Ninot – Visite-dégustation Rully Rully Catégories d’évènement: Rully

Curieux ou amoureux du vin, nous vous accueillons au domaine familial. Nous partagerons avec vous la compréhension des vins de Bourgogne avec pédagogie et en toute simplicité. Vous repartirez avec les clés pour comprendre les cinq côtes emblématiques de la Bourgogne. Vous aurez enfin l'explication de la pyramide des appellations ainsi que des terroirs de la Côte Chalonnaise. Et pour finir nous vous transmettrons notre passion pour les climats de Rully et Mercurey. Pour vivre cette immersion en Bourgogne jusqu'au bout, vous serez invités à vous déplacer sur une parcelle pour comprendre le travail de la vigne en agriculture biologique. Après un passage dans notre cuverie, la fabrication de nos vins n'aura plus de secrets pour vous. Nous finirons la visite avec une dégustation de cinq vins, accompagnée de produits régionaux. info@domaineninot.com +33 3 85 87 07 79 http://www.domaineninot.com/

