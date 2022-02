Les jeudis du cinéma « Le Lac des Cygnes » Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Les jeudis du cinéma « Le Lac des Cygnes » Roscoff, 16 juin 2022, Roscoff. Les jeudis du cinéma « Le Lac des Cygnes » Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff

2022-06-16 15:30:00 – 2022-06-16 Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent

Roscoff Finistère Les jeudis du cinéma « Le Lac des Cygnes » : Royal Ballet.

Avec : LAUREN CUTHBERTSON, WILLIAM BRACEWELL. http://www.cinemasaintebarbe.fr/ Les jeudis du cinéma « Le Lac des Cygnes » : Royal Ballet.

Avec : LAUREN CUTHBERTSON, WILLIAM BRACEWELL. Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff

dernière mise à jour : 2022-01-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d'Argent Ville Roscoff lieuville Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d'Argent Roscoff Departement Finistère

Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/

Les jeudis du cinéma « Le Lac des Cygnes » Roscoff 2022-06-16 was last modified: by Les jeudis du cinéma « Le Lac des Cygnes » Roscoff Roscoff 16 juin 2022 finistère Roscoff

Roscoff Finistère