C'est le retour des jeudis du cinéma à Houlgate ! Chaque premier jeudi du mois venez profiter d'une séance suivie d'un dîner à tarif privilégié dans l'un des restaurants partenaires. Ce mois-ci c'est le film Les affranchis de M.Scorsese qui est à l'honneur ! (Exceptionnellement pour septembre le second jeudi du mois)

