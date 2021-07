Ganges Ganges Ganges, Hérault LES JEUDIS DU CINEMA Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Hérault

LES JEUDIS DU CINEMA Ganges, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Ganges. LES JEUDIS DU CINEMA 2021-07-08 21:30:00 – 2021-07-08 23:00:00

Ganges Hérault Votre rendez-vous annuel des Jeudis du cinéma est de retour, la cour de la médiathèque vous accueillera comme à l’accoutumée pour vous faire profiter de cet évènement incontournable !

Au programme : – La comédie « Docteur » tous publics de Tristan Séguéla

-« Dilili à Paris » film d’animation et aventure tous publics de Michel Ocelot

-« Seules les bêtes », thriller tous publics de Dominik Moll

Rendez-vous annuel des Jeudis du cinéma dans la cour de la médiathéque. Entrée libre +33 4 67 73 84 24

Au programme : – La comédie « Docteur » tous publics de Tristan Séguéla

-« Dilili à Paris » film d’animation et aventure tous publics de Michel Ocelot

-« Seules les bêtes », thriller tous publics de Dominik Moll

dernière mise à jour : 2021-06-21

