Les jeudis du Château Le baluche des complices de M. Larsène jeudi 4 août

Les jeudis du Château Le baluche des complices de M. Larsène jeudi 4 août

2022-08-04 – 2022-08-04

Une scénographie de guinguette atypique, une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le baluche des Complices Mr Larsene réenchante le bal populaire et nous livre une version débridée, à travers une écriture et une mise en scène qui font la part belle au partage, à l’interaction avec le public et au burlesque.

