2022-07-07 – 2022-07-07 Dans le cadre des jeudis du château, venez découvrir Un air de rencontre par la compagnie Equine InSite . Un air de Rencontre est une création in situ, un solo pour quatre : une écuyère, un danseur, deux chevaux.

Un projet transdisciplinaire pour les espaces publics mêlant art équestre, danse et théâtre.

dernière mise à jour : 2022-05-27

