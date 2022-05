Les jeudis d’été #2 / Ici et ailleurs Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Le Rize, le jeudi 21 juillet à 18:00

Scène ouverte, concert et danse En partenariat avec le réseau Traces Nous vous proposons de participer à une scène ouverte sur la thématique de l’EXIL. Ouverte à tous et toutes, inscrivez-vous et participer à la fête en partageant un poème, une chanson ou une chorégraphie sur la scène du Rize. Petite restauration et buvette seront prévues pour une soirée conviviale où nous vous espérons nombreux et nombreuses. Ce sera également l’occasion de découvrir le fruit du travail de création d’un collectif de jeunes exilés en résidence au Rize du lundi 18 au mercredi 20 juillet. Inscriptions scène ouverte & atelier : [reseau.traces@gmail.com](mailto:reseau.traces@gmail.com) Durée : 3h / Tout public Réservation en ligne Nous vous proposons de participer à une scène ouverte sur la thématique de l’EXIL. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

