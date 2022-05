Les jeudis d’été #1 / Le vieux tzigane et la lune Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Les jeudis d’été #1 / Le vieux tzigane et la lune Le Rize, 7 juillet 2022, Villeurbanne. Les jeudis d’été #1 / Le vieux tzigane et la lune

Le Rize, le jeudi 7 juillet à 19:00

Spectacle musical Par la cie Leila Soleil, avec Hadda Djaber et Julien Podolak Après « Le cheval blanc venu de la mer » créé sur le terrain des gens du voyage de la Feyssine à Villeurbanne, « Tsiganes » lecture spectacle, « Le vieux tsigane et la lune » vous invite à une balade poétique et tendre où des histoires de la pure tradition tsigane se conjuguent au violon pour vous transporter dans des lieux étranges où la lune ne brille pas sans raison, où l’ingéniosité et la vaillance finissent toujours par triompher. Durée : 1h / Tout public, à partir de 6 ans Réservation en ligne « Le vieux tsigane et la lune » vous invite à une balade poétique et tendre où des histoires de la pure tradition tsigane se conjuguent au violon Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T19:00:00 2022-07-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Le Rize Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Le Rize Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Les jeudis d’été #1 / Le vieux tzigane et la lune Le Rize 2022-07-07 was last modified: by Les jeudis d’été #1 / Le vieux tzigane et la lune Le Rize Le Rize 7 juillet 2022 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon