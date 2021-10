BonnatBonnat Bonnat Bonnat Bonnat, Creuse Les jeudis des vacances ‘Ogres, Géants et compagnie’ Bonnat Bonnat BonnatBonnat Catégories d’évènement: Bonnat

Creuse

Les jeudis des vacances 'Ogres, Géants et compagnie' 2021-10-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-28 18:00:00 18:00:00

Bonnat Creuse 2bis Place de la Fontaine
Deux jeudis seront consacrés aux familles

le matin des lectures d’albums et kamishibai

l’après-midi des jeux de société gratuit / conditions sanitaires en vigueur à ces dates dernière mise à jour : 2021-10-19 par Com Com Portes de la Creuse

