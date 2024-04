Les jeudis des p’tits loups Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes La Plaine-sur-Mer, jeudi 1 août 2024.

Les jeudis des p’tits loups Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Les Jeudis des P’tits Loups à La Plaine-sur-Mer un rendez-vous incontournable pour les petits et grands !

L’événement Les Jeudis des P’tits Loups est une programmation traditionnelle de spectacles pour enfants qui ont lieu en juillet et en août à La Plaine-sur-Mer.

C’est une occasion idéale pour les enfants de se sociabiliser, de développer leur créativité et de s’émerveiller. C’est aussi un moment de détente et de plaisir pour les parents, qui peuvent partager un moment privilégié avec leurs enfants.

Organisé par la mairie de La Plaine-sur-Mer, Les Jeudis des P’tits Loups proposent une programmation riche et variée, avec des différents spectacles pour les enfants.

Au programme

spectacles de contes, de marionnettes, de théâtre, de musique… toujours drôles, poétiques et interactifs

…Le programme détaillé sera publié prochainement…

Infos pratiques:

entrée gratuite

réservation obligatoire

parking gratuite à proximité

Que disent-ils de cet événement ?

« Un moment magique que nous attendons avec impatience chaque semaine. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01

fin : 2024-08-01

Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire evenementiel@laplainesurmer.fr

L’événement Les jeudis des p’tits loups La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2024-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire