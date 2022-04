LES JEUDIS DES P’TITS LOUPS AVEC TETROFORT, 21 juillet 2022, .

LES JEUDIS DES P’TITS LOUPS AVEC TETROFORT

2022-07-21 18:30:00 – 2022-07-21

Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et les accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée. Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli. Avec plus de 260 représentations à travers toute la France, les deux comédiens jouent la carte de l’humour, effet comique immédiat garanti !

Jeudis des Ptits Loups présentent « Raoul le Chevalier » par la cie TETROFORT



