LES JEUDIS DES P'TITS LOUPS AVEC POUSSINS PHONIQUES La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique

LES JEUDIS DES P'TITS LOUPS AVEC POUSSINS PHONIQUES 2021-07-08 – 2021-07-08 Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Poussins Phoniques est un duo de musiciens chanteurs qui utilise tous les moyens du bord pour émettre du son. Aussi phoniques que visuelles, leurs prestations sont autant jubilatoires pour le jaune public que pour les parents poules.

L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier semble avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du jour. Nos deux pious-pious doivent se produire ensemble en concert, et pour cela monter un groupe – Les Poussins Phoniques, en l’occurrence.

Tombés du nid mais pas de la dernière pluie, ces poussins-là n’ont rien de Chantecler mais tiendraient dignement leur rôle dans une ménagerie musicale à la Claude Ponti. Sous réserve de modifications du fait de la crise sanitaire actuelle. Renseignements en mairie.

La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique