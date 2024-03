Les jeudis des producteurs et artisans locaux marché (sous réserve) Saint-Jean-Pied-de-Port, jeudi 15 août 2024.

Les jeudis des producteurs et artisans locaux marché (sous réserve) Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Fromages, jambons et vins du pays. Cidres, pains, œufs, miels, confitures. Charcuteries, viandes et plats cuisinées. Légumes et fruits. Piments. Gâteaux basque…

Bijoux. Cosmétiques au lait d’ânesse. Sculptures et peintures sur pierre. Céramiques. Savons artisanaux… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 09:00:00

fin : 2024-08-15 13:00:00

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les jeudis des producteurs et artisans locaux marché (sous réserve) Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de Tourisme Pays Basque