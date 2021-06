Pierreclos Pierreclos Pierreclos, Saône-et-Loire Les Jeudis des Climats71 : découvrez nos vins et châteaux… à Pierreclos Pierreclos Pierreclos Catégories d’évènement: Pierreclos

Saône-et-Loire

Les Jeudis des Climats71 : découvrez nos vins et châteaux… à Pierreclos Pierreclos, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Pierreclos. Les Jeudis des Climats71 : découvrez nos vins et châteaux… à Pierreclos 2021-07-15 17:00:00 – 2021-07-15 19:00:00

Pierreclos Saône-et-Loire Pierreclos EUR 5 A l’occasion de la sortie officielle des 1ers crus de l’Appellation Pouilly-Fuissé, 5 Climats représentatifs des 5 territoires principaux de l’Appellation seront présentés avec le concours de l’ODG Pouilly-Fuissé, dans le cadre prestigieux du château de Pierreclos le jeudi 15 juillet 2021 à 17h (durée 2 heures et inscriptions par mail uniquement, limité à 50 personnes, 5€, verre « Œnomoment » offert) . A l’occasion de la sortie officielle des 1ers crus de l’Appellation Pouilly-Fuissé, 5 Climats représentatifs des 5 territoires principaux de l’Appellation seront présentés avec le concours de l’ODG Pouilly-Fuissé, dans le cadre prestigieux du château de Pierreclos le jeudi 15 juillet 2021 à 17h (durée 2 heures et inscriptions par mail uniquement, limité à 50 personnes, 5€, verre « Œnomoment » offert) .

Détails Catégories d’évènement: Pierreclos, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Pierreclos Adresse Ville Pierreclos lieuville 46.33062#4.68667