Mellecey Saône-et-Loire Mellecey EUR 5 Au château de Germolles, un des fleurons du patrimoine historique de la Côte chalonnaise, la conférence mettra en exergue le développement historique de la notion de « Climat » en Saône-et-Loire. Animée par Raoul Salama, cette conférence sera proposée par Guillaume Grillon, Docteur en Histoire Université de Bourgogne et membre du Conseil Scientifique des Climats du vignoble de Bourgogne, Emmanuel Nonain, guide-conférencier et gérant de la société Enoculture, et Bertrand Devillard du Domaine Devillard à Mercurey.

Cet évènement se tiendra le jeudi 8 juillet à 17h30 (durée 2 heures, limité à 50 personnes et inscriptions par mail uniquement, 5€, verre « Œnomoment » offert)

