Étrigny Saône-et-Loire Étrigny EUR 20 Au château de Balleure, situé aux confins du Mâconnais et de la Côte chalonnaise, une dégustation verticale de vins du domaine des Héritiers du Comte Lafon sera organisée en vue de démontrer l’aptitude au vieillement des meilleurs Climats de la Bourgogne du Sud. Cette « verticale » se tiendra le jeudi 22 juillet à 11h en présence de Dominique Lafon (durée 2 heures et inscriptions par mail uniquement, limitée à 15 personnes, tarif 20 euros, verre « Œnomoment » offert). Au château de Balleure, situé aux confins du Mâconnais et de la Côte chalonnaise, une dégustation verticale de vins du domaine des Héritiers du Comte Lafon sera organisée en vue de démontrer l’aptitude au vieillement des meilleurs Climats de la Bourgogne du Sud. Cette « verticale » se tiendra le jeudi 22 juillet à 11h en présence de Dominique Lafon (durée 2 heures et inscriptions par mail uniquement, limitée à 15 personnes, tarif 20 euros, verre « Œnomoment » offert).

