Vatan Vatan Indre, Vatan Les jeudis découvertes de l’Office de Tourisme des Champs d’Amour Vatan Vatan Catégories d’évènement: Indre

Vatan

Les jeudis découvertes de l’Office de Tourisme des Champs d’Amour Vatan, 12 août 2021-12 août 2021, Vatan. Les jeudis découvertes de l’Office de Tourisme des Champs d’Amour 2021-08-12 15:00:00 – 2021-08-12 17:00:00

Vatan Indre Vatan La pantoufle du Berry est un des derniers ateliers emblématiques de fabrication artisanale de chaussons. Réputée pour son savoir-faire, elle a au fil du temps évolué en même temps que ses fabrications de qualité.

Nombre de places limitées. Réservations à l’Office de Tourisme au 02 54 49 71 69. L’Office de Tourisme des Champs d’Amour organise durant tout l’été « les jeudis découvertes » . 8 dates permettront de découvrir des églises, des sites de loisirs, des producteurs et des savoirs-faire de Champagne Boischauts. L’Office de Tourisme des Champs d’Amour organise durant tout l’été « les jeudis découvertes » . 8 dates permettront de découvrir des églises, des sites de loisirs, des producteurs et des savoirs-faire de Champagne Boischauts. La pantoufle du Berry est un des derniers ateliers emblématiques de fabrication artisanale de chaussons. Réputée pour son savoir-faire, elle a au fil du temps évolué en même temps que ses fabrications de qualité.

Nombre de places limitées. Réservations à l’Office de Tourisme au 02 54 49 71 69. Office de Tourisme des Champs d’Amour dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Vatan Autres Lieu Vatan Adresse Ville Vatan lieuville 47.08093#1.82149