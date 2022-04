Les jeudis découverte Lods Lods Catégories d’évènement: Doubs

Lods

Les jeudis découverte Lods, 21 juillet 2022, Lods. Les jeudis découverte Lods

2022-07-21 – 2022-07-21

Lods Doubs Venez nombreux pour participer à cette visite commentée du village, de l’église et du musée de la Vigne et du Vin. Organisé par l’ASTL. mairie.lods@orange.fr +33 3 81 60 90 11 Venez nombreux pour participer à cette visite commentée du village, de l’église et du musée de la Vigne et du Vin. Organisé par l’ASTL. Lods

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Lods Autres Lieu Lods Adresse Ville Lods lieuville Lods Departement Doubs

Lods Lods Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lods/

Les jeudis découverte Lods 2022-07-21 was last modified: by Les jeudis découverte Lods Lods 21 juillet 2022 Doubs Lods

Lods Doubs