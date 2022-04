Les Jeudis Débranchés #1 Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine, le jeudi 7 avril à 18:00

Les Jeudis Débranchés #1 Soirée d’inauguration Propositions musicales non amplifiées L’équipe Art-Cade est heureuse de vous inviter à la première soirée d’une série de concerts dédiés entièrement aux musiques acoustiques. Les Jeudis Débranchés, qui auront lieu chaque mois, sont des moments consacrés à la création sonore pensée en dehors de l’amplification électrique. Réunissant des propositions expérimentales ou performatives avec des musiques classiques voire même traditionnelles, programmation éclectique garantie ! En line-up ce jeudi 7 avril **Moju Moju** (Marseille) – Duo composé de Juliano Gil et de Morgan Patimo en improvisation instrumentarium acoustique. Il y a dans la perte, des espaces qui se créent. Comme l’acceptation d’un flux déjà là, qu’il fallait juste canaliser. Moju Moju se coupe l’herbe sous les pieds pour ne pas feindre les titubations de leurs improvisations. Perte des repères ou quête de repères, même dépense d’énergie. Une oscillation qui se restreint pour devenir un fil tendu vers une sincérité immédiate. [https://mojumoju.bandcamp.com/album/cabane](https://mojumoju.bandcamp.com/album/cabane) **Nouba Gnawa** (Marseille) – Diwane Gnawa Spirit Une invitation au rassemblement et à la danse, Nouba Gnawa vous ouvre une fenêtre sur l’univers des Gnawa d’Algérie en terre d’exil, et vous guidera dans le rituel qui mène à la transe. [https://m.youtube.com/watch?v=Ux_3l72iHdo&feature=youtu.be](https://m.youtube.com/watch?v=Ux_3l72iHdo&feature=youtu.be) Victor Huguenin (Marseille) – Violon déambulant (de Coronal Mass Ejection : [https://www.youtube.com/watch?v=aUX4iA5yzqA](https://www.youtube.com/watch?v=aUX4iA5yzqA) ; mais cette fois ce sera sans électricité.) Des sons avec un violon en marchant dans un triangle. _________________________________ Jauge limitée afin d’assurer une meilleure expérience sonore – Ouverture 18h, musique de 19h à 21h Adhésion 1e + 5e prix conseillé Bar sur place avec en featuring POUR du vin Nat, vin nature fait par Nathalie Cornec à Marseille, bière et soft.

5€ (prix conseillé) + 1€ d’adhésion

Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine 35 Bis rue de la Bibliothèque, 13001 Marseille

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T21:00:00

