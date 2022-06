Les jeudis de St Jean – Voces Sacrae Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Jean-de-Côle

Les jeudis de St Jean – Voces Sacrae Saint-Jean-de-Côle, 11 août 2022, Saint-Jean-de-Côle. Les jeudis de St Jean – Voces Sacrae

Eglise Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle Dordogne Lieu-dit Le Bourg Eglise

2022-08-11 – 2022-08-11

Lieu-dit Le Bourg Eglise

Saint-Jean-de-Côle

Dordogne EUR 15 Chorale œuvres de Rameau, Lully, Brahms, Fauré etc. Chorale œuvres de Rameau, Lully, Brahms, Fauré etc. Chorale œuvres de Rameau, Lully, Brahms, Fauré etc. voces sacrae

Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle

dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Jean-de-Côle Other Lieu Saint-Jean-de-Côle Adresse Saint-Jean-de-Côle Dordogne Lieu-dit Le Bourg Eglise Ville Saint-Jean-de-Côle lieuville Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Jean-de-Côle Departement Dordogne

Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-cole/

Les jeudis de St Jean – Voces Sacrae Saint-Jean-de-Côle 2022-08-11 was last modified: by Les jeudis de St Jean – Voces Sacrae Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle 11 août 2022 Eglise Lieu-dit Le Bourg Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Saint-Jean-de-Côle Dordogne