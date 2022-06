LES JEUDIS DE SAINT- GENIÈS-DE-FONTEDIT « MARIE ARMANDE » Saint-Geniès-de-Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Geniès-de-Fontedit

LES JEUDIS DE SAINT- GENIÈS-DE-FONTEDIT « MARIE ARMANDE » Saint-Geniès-de-Fontedit, 25 août 2022, Saint-Geniès-de-Fontedit. LES JEUDIS DE SAINT- GENIÈS-DE-FONTEDIT « MARIE ARMANDE »

Place Jean Bonhomme Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

2022-08-25 – 2022-08-25 Saint-Geniès-de-Fontedit

Hérault Saint-Geniès-de-Fontedit Place Jean -Bonhomme à 21h30 : Ce sont les voix de Sarah Hassier et Laura Marteau. Des Caraïbes à l’Océan Indien, le duo explore à sa manière le répertoire traditionnel (et moins traditionnel) des chansons insulaires pour en proposer une interprétation toute singulière. Gratuit. Place Jean -Bonhomme à 21h30 : Ce sont les voix de Sarah Hassier et Laura Marteau. Des Caraïbes à l’Océan Indien, le duo explore à sa manière le répertoire traditionnel (et moins traditionnel) des chansons insulaires pour en proposer une interprétation toute singulière. Gratuit. contact@saintgeniesdefontedit.fr +33 4 67 36 22 05 Place Jean -Bonhomme à 21h30 : Ce sont les voix de Sarah Hassier et Laura Marteau. Des Caraïbes à l’Océan Indien, le duo explore à sa manière le répertoire traditionnel (et moins traditionnel) des chansons insulaires pour en proposer une interprétation toute singulière. Gratuit. Saint-Geniès-de-Fontedit

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Geniès-de-Fontedit Autres Lieu Saint-Geniès-de-Fontedit Adresse Place Jean Bonhomme Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault Ville Saint-Geniès-de-Fontedit lieuville Saint-Geniès-de-Fontedit Departement Hérault

Saint-Geniès-de-Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-genies-de-fontedit/

LES JEUDIS DE SAINT- GENIÈS-DE-FONTEDIT « MARIE ARMANDE » Saint-Geniès-de-Fontedit 2022-08-25 was last modified: by LES JEUDIS DE SAINT- GENIÈS-DE-FONTEDIT « MARIE ARMANDE » Saint-Geniès-de-Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit 25 août 2022 Place Jean Bonhomme Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault