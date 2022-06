LES JEUDIS DE SAINT- GENIÈS-DE-FONTEDIT « DOUNIA ARSSI TRIO » Saint-Geniès-de-Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit Catégories d’évènement: Hérault

LES JEUDIS DE SAINT-GENIÈS-DE-FONTEDIT « DOUNIA ARSSI TRIO »
28 juillet 2022
Cour du Château à 21h30. Leur univers est principalement issu de leurs origines multiples, un mélange riche et varié, avec un répertoire de reprises internationales. Chacune de leur représentation est unique, les morceaux sont soigneusement revisités. Gratuit.

