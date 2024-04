LES JEUDIS DE NEYRAN Saint-Gervais-sur-Mare, jeudi 29 août 2024.

Visite guidée du Castrum médiéval de Neyran où six années de fouilles archéologiques ont été menées. Venez découvrir ce magnifique site semi-troglodyte perché sur son éperon rocheux d’où vous aurez une vue panoramique sur St Gervais, les Monts d’Orb et les premiers contreforts de l’Espinouse.

Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite car l’accès nécessite 45 min de randonnée.

La visite peut être suivie d’un repas au café « Les figues Le Saint-Gervais .

Infos & réservations obligatoires

Balade des saveurs tous les jeudis de juillet et août (hormis le 15 août).

Rendez-vous 9h00 à la maison cévenole

Inscriptions obligatoire au 04 67 23 68 88

mc.stgervais@orange.fr .

Début : 2024-08-29 09:30:00

fin : 2024-08-29 14:30:00

Chemin de Neyran

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie

